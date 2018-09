Alfieri faentini in trasferta a Ferrara per i Campionati italiani sbandieratori e musici

La 38esima edizione dei Campionati italiani sbandieratori e musici - Tenzone Aurea - si disputerà nei giorni 7, 8 e 9 settembre prossimi a Ferrara. Venerdì 7 settembre, alle ore 21.15, è programmata la cerimonia di apertura in piazza Trento Trieste, mentre le gare si terranno sabato 8 e domenica 9 settembre nella piazza Municipale e in piazza Trento Trieste. Premiazioni domenica 9, in serata, dopo le finali delle ultime due gare - coppia e piccola squadra - previste alle ore 20.00. Venti i gruppi che si sfideranno nei prossimi giorni nella città estense e che rappresentano la “serie A” degli sbandieratori d’Italia.

Oltre agli alfieri bandieranti e musici del Niballo Palio di Faenza, questi i gruppi partecipanti: Associazione musici e sbandieratori Città Murata di Montagnana (Padova), Sbandieratori e musici Palio di Micci (Querceta - Lucca), Borgo San Luca-Ferrara, Ente Palio della Città di Ferrara, Sestiere Porta Solestà (Ascoli Piceno), Sestiere Porta Maggiore (Ascoli Piceno), Sestiere Porta Romana (Ascoli Piceno), Sbandieratori e balestrieri Città di Volterra (Pisa), Borgo San Giovanni-Ferrara, Rione Santo Spirito-Ferrara, Musici, sbandieratori e figuranti Saletto (Padova), Sbandieratori e musici “Principi d’Acaja” Fossano (Cuneo), Sbandieratori e musici Città di Megliadino S.Vitale (Padova), Sbandieratori e musici “Rione Lama” (Oria - Brindisi), A.s.d. sbandieratori e musici Città di Oria (Oria - Brindisi), Borgo San Panfilo (Sulmona - Aquila), Borgo San Lazzaro (Asti), Battitori 'Nzegna (Carovigno - Brindisi), Rione Ferraia (Pescia - Pistoia).

Il Gruppo alfieri, bandieranti e musici del Niballo Palio di Faenza, che si è aggiudicato il titolo italiano nell'ultima edizione dei Campionati lo scorso anno ad Ascoli Piceno, parteciperà alla Tenzone Aurea 2018 con una rappresentanza di oltre quaranta atleti. A difendere i colori di Faenza saranno, per la specialità singolo, il Rione Giallo con Nicolò Benedetti e il Rione Rosso con Raffaele Rampino Jr.; per la specialità coppia il Rione Nero, con Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani, e il Rione Verde con Filippo Rossi e Massimiliano Rossi; per la specialità piccola squadra il Rione Nero, che sarà rappresentato da: Enrico Emiliani, Francesco Santandrea, Antonio Costa, Giacomo Costa, Manuel Galtieri e Luca Senni; nella specialità grande squadra e musici si esibiranno gli alfieri del Borgo Durbecco: Marco Tarroni, Luca Battaglino, Devis Valmori, Nicolas Gorini, Riccardo Lotti, Andrea Barnabè, Andrea Carloni, Mattia Pasi, Lorenzo Rinaldi, Eugenio Leonardi, Marco Montanari, Marco Solaroli; Musici: tamburi Marco Liverani, Matteo Bossa, Enrico Gnagnarella, Andrea Foschini, Marina Battaglino, Gabriele Gulmanelli, Riccardo Silimbani, Deanna Camorani, Mirco Cicognani, Giovanni Ferrulli, chiarine Francesca Sangiorgi, Francesca Monti, Giulia Tassinari, Martina Grillini, Norma Carattini, Elena Cicognani, Michela Zama, Enea Zoli, Nicola Zaccarini, Samuele Neri.