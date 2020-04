Parte da Alfonsine il festival "Liberi Tutti": 6 ore di musica e solidarietà in diretta

Si svolge tra il 25 e il 26 aprile "Liberi tutti", il festival che celebra la libertà attraverso l’arte e la musica. Un'iniziativa sviluppata da un gruppo di giovani artisti, fra cui i due alfonsinesi Elia Agostini e Dario Erste, insieme ad Alessandro Iannacci e il team di Insalotto Tv, che hanno deciso di dar vita a una Festa della Liberazione alternativa coinvolgendo vari progetti musicali nazionali attraverso un doppio evento in diretta Facebook.

Appuntamento fissato dunque alle ore 15 del 25 e 26 aprile, per sei ore di musica complessive con sedici musicisti, romagnoli e non, che presenteranno i propri brani in una coinvolgente scaletta live. Sul palco virtuale artisti conosciuti come il rapper ravennate Moder, ma anche EliaCheSuona, Dariotronic, Lupi, Tekla, Diorama, Atlante, Fabio Messieri, Il Corpo Docenti, Petrola, Il Solito Dandy, Federico Biagetti, Alessandra Valenzano, Le Cose Importanti, Giorgia Canton e Christian Bagnoli.

Un' occasione non solo per godersi un festival di musica live, ma anche per fare del bene: "Liberi tutti" infatti appoggia la raccolta fondi solidale della Protezione Civile attivata per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Per seguire la diretta dell'evento: pagina Facebook @liberituttifestival