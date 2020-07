All'asta un terreno agricolo di proprietà comunale ad Alfonsine

Mercoledì 22 luglio alle 8.30 nella Sala Appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a Lugo in piazza Martiri 1, si terrà un pubblico incanto per la vendita di un terreno agricolo che si trova ad Alfonsine in via Fornazzo. Si tratta del terzo esperimento d’asta per il terreno, che è composto da due particelle rispettivamente di 30 ettari e di 7510 mq. L’importo a base d’asta è di 883.897,58 euro (fuori campo Iva). Saranno accettate esclusivamente offerte in aumento di 500 euro o multipli. Sussiste il diritto di prelazione a favore degli aventi diritto, ai sensi della normativa vigente in materia.

L’asta si terrà e verrà aggiudicata per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base. Il termine per la presentazione delle offerte è martedì 21 luglio 2020 alle 13. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Appalti e Contratti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 38399 - 38597 - 38533 - 38365 - 38527, o scrivendo all’email appalti@unione.labassaromagna.it. Sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Bandi di Gara è presente una pagina dedicata.