All'ospedale il concerto per i sanitari e in ricordo dei morti ravennati di Covid

“Arte post Covid” è il titolo dell’iniziativa che l’artista Beppe Aurilia ha voluto per esprimere la propria vicinanza alla sanità ravennate. In questo contesto si è tenuto venerdì sera il concerto nel cortile dell’ospedale di Ravenna. La band soi è esibita per tutti i sanitari, operatori e collaboratori del “Santa Maria delle Croci”, in segno di tributo e riconoscenza per la loro opera prestata durante la lotta all’emergenza Covid-19. In questa serata, alla presenza delle autorità cittadine, sono state ricordate anche le persone che sono venute a mancare a causa di questa terribile infezione, ma che restano nel cuore dei loro familiari e della città. Nel corso della serata sono stati proiettati video sulla facciata sulla facciata dell’ingresso del Presidio Ospedaliero grazie alla scenografia di video mapping donata da Andrea Bernabini. Il concerto si è tenuto nel rispetto delle disposizioni di sicurezza (mascherine e distanziamento).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.