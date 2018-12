Alla cena solidale raccolti quasi 3000 euro per l'Irst di Meldola

Sabato 1 dicembre si è tenuta a Bagnacavallo una cena all’insegna della solidarietà, organizzata a Palazzo Abbondanza dall’associazione Amici di Neresheim e dal centro sociale Amici dell’Abbondanza, con il patrocinio del Comune. L’intero incasso della serata, pari a 2.640 euro, ai quali si sono aggiunti 300 euro raccolti dal Mercatino della solidarietà di Bagnacavallo, è stato consegnato direttamente ai rappresentanti dell’Irst di Meldola Antonino Romeo, Giulia Ghigi e Annalisa Cortesi. L’importo verrà utilizzato, come anticipato dagli stessi rappresentanti dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, per l’acquisto di alcune apparecchiature che verranno utilizzate nei reparti di Radioterapia di Meldola e Ravenna. Tali strumentazioni consentiranno un trattamento più accurato di alcune neoplasie dell’addome superiore e del torace. Per il Comune sono intervenuti gli assessori Ada Sangiorgi ed Elena Verna.