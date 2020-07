Alla Classense si studia nel giardino del chiostro: e nasce il 'Silent book club'

Da mercoledì 15 luglio la Biblioteca Classense osserverà l'orario estivo. La sede di via Baccarini sarà accessibile dal lunedi al sabato dalle 9 alle 14. Riapre anche la Holden, la sezione della Classense per adolescenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 14 con postazioni prenotabili e attività coinvolgenti in Sala Multimediale.

La biblioteca, che è in fase di graduale riapertura, sempre aggiornata sulle normative nazionali, regionali e di settore, propone questa settimana due importanti novità: il prestito delle riviste e l'allestimento di inedite postazioni nel giardino del chiostro d'ingresso. Grazie alla piattaforma digitale Mlol, è da tempo possibile consultare e scaricare ebook, periodici e contenuti multimediali ma da domani sarà possibile anche fisicamente, presso la Sezione Lettura della Classense (piano terra), prendere in prestito a casa per 7 giorni anche le riviste, fino al penultimo numero uscito. Un nuovo allestimento espositivo permetterà una comoda scelta tra le tante riviste a disposizione.

La necessità poi di predisporre postazioni studio correttamente distanziate, in funzione anti Covid-19, ha portato a ripensare gli spazi interni della biblioteca, come le sale Gambi e Malkowski (riaperte fin dal 16 giugno), ma anche a immaginare l'uso di spazi normalmente mai utilizzati come il giardino del chiostro d'ingresso, allestito con sedie e tavoli per esterni; chi lo desidera, dopo essersi prenotato allo 0544482115, potrà sostare in sicurezza in un ambiente confortevole, lavorando o studiando all'ombra degli alberi nell'antico chiostro monastico con la possibilità di fruire del wifi libero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre ogni venerdì a partire dal 17 luglio sarà possibile partecipare all'iniziativa Silent book club, un'iniziativa che arriva dagli Stati Uniti d'America. (https://silentbook.club/). Si sceglie un luogo di incontro - in questo caso il chiostro della Classense -, ci si ritrova insieme e ciascuno legge il suo libro, in silenzio ma in compagnia. Si legge per un’oretta o due e poi si chiacchiera e si socializza. Senza obblighi o pressioni: un momento della settimana per condividere insieme una passione. Per prenotarsi e partecipare al Silent book club (orario dalle 10 alle 11) si telefona allo 054.482117.