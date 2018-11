Alla festa dell'associazione sportiva si inaugura un nuovo campo da calcetto

Domenica 11 novembre alle 12.00, a Borgo Tuliero, nell'ambito della festa sociale della locale associazione sportiva sarà inaugurato il rinnovato campo di calcetto, che si trova nella parte retrostante il Circolo ricreativo di Borgo Tuliero. All'inaugurazione interverranno il sindaco Giovanni Malpezzi e l'assessore allo sport Claudia Zivieri. I lavori, per un importo complessivo di 30mila euro, finanziati per metà dal Comune di Faenza e per l'altra metà dall'Associazione sportiva Borgo Tuliero, sono stati eseguiti dalla ditta Green Power Service srl di Vergato (Bologna) e hanno comportato la ripavimentazione in sintetico del campetto e il rifacimento della recinzione.