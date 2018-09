Alla Fira di Sett Dulur si premiano "Un amico per Russi" e l’"Artoran a Ross"

Il premio “Un amico per Russi”, indetto dal Comune di Russi e dalla Pro Loco, verrà consegnato a Giuseppe Verità nella domenica della Fira domenica 16 settembre presso il Teatro Comunale alle 10. Giuseppe Verità ha espresso, con il suo costante impegno sociale, la dimensione dell'agire per fini di solidarietà, a supporto della collettività e del territorio. La città di Russi intende riconoscere questo premio nell'idea che personalità come la sua abbiano saputo interpretare al meglio i bisogni del territorio, rendendo il mondo del volontariato protagonista della definizione di una migliore giustizia sociale in costante dialogo con i diversi livelli istituzionali.

Nello stesso evento di domenica mattina, sempre in Teatro, verrà consegnato a Valeria Paola Babini il premio “Artoran a Ross”, riconoscimento per un cittadino russiano che vive lontano. Studiosa di storia delle donne, psichiatria, antropologia e psicologia nella cultura francese e italiana tra i due secoli diciannovesimo e ventesimo, Valeria Paola Babini ha contribuito allo sviluppo di un'analisi della società odierna, delle sue tendenze socio-culturali e delle diversità in essa presenti. La città di Russi intende riconoscerle questo premio, nell'idea che personalità come la sua possano fornire uno sguardo diverso, in grado di offrire chiavi di lettura per comprendere il nostro presente e interpretarlo in maniera personale e consapevole.