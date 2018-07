Alla guida col cellulare e senza cintura: in poche ore multati sei automobilisti

Proseguono i controlli sulle strade, da parte della polizia municipale di Ravenna, secondo servizi programmati sul territorio dalla polizia stradale, in attuazione della direttiva Minniti, per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti che costituiscono le principali cause degli incidenti stradali.

Mercoledì nell'arco di poche ore gli agenti, in divisa muniti di auto civetta, hanno multato sei automobilisti - tre uomini e tre donne, di età compresa tra i 28 e i 72 anni - per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e uso scorretto del cellulare alla guida. Più nel dettaglio le irregolarità sono state accertate in via Faentina, Bozzi, Pertini, Rotonda Andorra, Randi e Galilei. I trasgressori sono tutti ravennati tranne uno, residente in provincia di Ferrara. Complessivamente le sanzioni comminate ammontano ad oltre 600 euro, con un totale di 30 punti decurtati.