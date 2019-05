Alla guida di un'auto rubata senza patente: giovane nei guai

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 19enne italiano per il reato di ricettazione. Nella nottata di venerdì scorso, a Lido Adriano, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto al controllo di un’auto che transitava per viale Petrarca.

Alla richiesta degli agenti di esibire il titolo di guida il conducente, unico occupante del veicolo, ha dichiarato ai poliziotti di non avere con sè la propria patente perchè dimenticata a casa. Gli accertamenti effettuati dagli agenti in banca dati hanno evidenziato che il 19enne, invece, non risultava intestatario di nessun titolo di guida, e per questo è stato sanzionato. Le verifiche effettuate sull’auto, inoltre, hanno permesso di accertare che questa era stata rubata nella serata precedente a Ravenna.

Il giovane è stato sottoposto da parte di una pattuglia di Carabinieri all’alcoltest, che è risultato negativo. Successivamente i poliziotti e i militari dell’Arma hanno proceduto anche alla perquisizione dell’abitazione del ragazzo, senza riscontrare nulla di penalmente rilevabile. Pertanto, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.