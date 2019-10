Alla Maratona di Ravenna un 'baby parking' per i figli dei corridori

Anche il Comitato Uisp Ravenna-Lugo contribuirà, fornendo alcuni servizi, alla buona riuscita della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, prevista nel weekend dall'8 al 10 novembre e organizzata dall’Asd Ravenna Runners Club, società affiliata da tempo, tra gli altri, proprio alla Uisp ravennate. In particolare, il Comitato territoriale Uisp sarà direttamente impegnato in attività di logistica e gestione, oltre che nella realizzazione di alcuni servizi.

Tra questi, il Marathon Baby Parking che consentirà a tutti i runner interessati di affidare i propri figli a operatori esperti e formati dei Centri Ricreativi Uisp mentre loro percorreranno le strade di Ravenna di corsa o camminando. Il servizio del Baby Parking sarà attivo domenica 10 novembre all’interno dell’Expo Marathon Village costruito nei pressi del Mar e della Loggetta Lombardesca dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e ospiterà bambini dai 4 ai 12 anni coinvolgendoli in attività ludiche, laboratori e giochi.

Sempre alla Uisp è affidata la raccolta delle iscrizioni della Conad Family Run, la manifestazione ludico motoria in programma sabato 9 novembre dalle ore 10.30 nei Giardini Pubblici di Ravenna. E sotto egida Uisp si svolgerà anche la Martini Good Morning Ravenna 10,5K di domenica 10 novembre, la grande manifestazione che dalle 9.45 si accoderà ai tanti atleti concorrenti della Maratona e della Mezza Maratona in partenza alle ore 9.30 da Via di Roma.