Alla ricerca delle proprie origini: al via un corso di genealogia

Il corso di genealogia dell'archivio storico comunale di Cervia è pronto a partire. Il primo incontro si terrà il 13 dicembre presso la Biblioteca comunale di Cervia a partire dalle ore 17,30 e avrà come temi principali la storia dei cognomi e le quattro generazioni. Organizzato dall'Archivio storico comunale e dall'Ecomuseo del sale di Cervia, nell'ambito delle attività invernali di formazione per i facilitatori, è stato pensato anche per chi ha voglia di dedicarsi alla ricostruzione della storia della propria famiglia e del proprio albero genealogico.

Nel corso di cinque incontri si spazierà dalla definizione del gruppo famigliare alla scoperta di quali possano essere le migliori fonti di informazione, dalla modalità di lettura dei vecchi documenti fino a scoprire gli strumenti disponibili oggi online. Docenti del corso saranno Maurizio e Daniela Polelli, esperti di genealogia,soci dell'Istituto araldico e genealogico italiano e collaboratori del sito FamilySearch. Il corso è realizzato con il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna sulla base della legge 18/2000.