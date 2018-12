Alla scuola Pescarini torna la tombola di Natale degli studenti

Si svolgerà venerdì 20, a partire dalle 8.30, la tombolata di Natale alla sede di Ravenna della Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini. I circa 120 allievi dei corsi di “operatore impianti termoidraulici”, “operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici” e “operatore meccatronico dell’autoriparazione” si sfideranno in questo gioco natalizio, un’ora per ciascun indirizzo, per aggiudicarsi cioccolata, snack e panettoni in vista delle vacanze. L’iniziativa giunge quest’anno alla sua seconda edizione ed è un'occasione per accrescere il clima di integrazione fra i ragazzi e aiutarli a sviluppare una maggior fiducia verso il contesto sociale in cui stanno vivendo. La scuola Pescarini ha sede alle Bassette in via Manlio Monti 34 Ravenna.