"Allagamenti e balconi pericolanti": la protesta dei residenti del condominio popolare

"Il Natale non ha portato i doni desiderati ai residenti del condominio popolare di via il Vignola 16: si spera nel nuovo anno per gli interventi necessari urgenti da parte di Acer". A farsi nuovamente portavoce degli abitanti della palazzina è Mauro Bertolino, delegato comunale di Forza Italia Ravenna. "Dal fortunale del 28 giugno i tratti di grondaia danneggiati sono stati rimossi ma mai sostituiti, con conseguente allagamento di finestre e terrazzi ad ogni pioggia - spiega Bertolino - Terrazzi che, riferiscono i residenti, sono crepati a rischio rottura. Situazione segnalata anche nell’ultima riunione condominiale e comunque persistente da ormai più di sei mesi per quanto riguarda le grondaie. Sollecitiamo ancora una volta Acer ad accelerare le azioni per riportare a una condizione più vivibile e in sicurezza l’immobile".