Allarme droni sulle spiagge, l'Aeronautica: "Grave pericolo per la sicurezza"

Sempre più di frequente, in particolare in spiaggia, vengono fatti sorvolare droni, in modo improvvisato e dilettantistico, che possono essere rischiosi e causare problemi alla sicurezza del volo. Anche il 15esimo Stormo di Cervia ha rilevato tale situazione e, durante la normale attività di volo svolta prevalentemente dagli elicotteri, alcuni equipaggi hanno riportato la presenza di droni a quote prossime a quelle degli stessi elicotteri, rappresentando un rischio per la sicurezza del volo.

"I droni sono a tutti gli effetti degli aeromobili e vanno impiegati seguendo la normativa prevista dall’Enac - spiegano dal Comune - l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile. Inoltre Cervia ricade interamente all’interno dello Spazio Aereo (Atz) controllato dalla Torre di Controllo dell’Aeroporto di Cervia, sede del 15esimo Stormo dell’Aeronautica Militare. L’utilizzo dei droni prevede specifiche autorizzazioni e licenze e sono necessarie abilitazioni alla navigazione, sia per il velivolo che per il pilota. Si invita chi non è autorizzato e non in possesso delle licenze previste a non utilizzare tali mezzi, in quanto potrebbero essere pericolosi per la collettività; inoltre i rischi e le conseguenze hanno carattere giuridicamente rilevante, sia sotto l’aspetto amministrativo che penale".