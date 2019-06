Scarica di sassi in ferrata, alpinista di Faenza precipita per una decina di metri

Scarica di sassi in Trentino su una cordata in Val Canali, alla Pala del Rifugio. A farne le spese è stato lo scalatore primo di cordata: ha perso l'appiglio ed è precipitato per una decina di metri. Immediata la chiamata al 112 da parte dei compagni. Il Soccorso Alpino è intervenuto con l'elicottero, che grazie ad una manovra particolarmente complessa, si è avvicinato alla parete recuperando il ferito con il verricello. L'uomo, 55 anni residente a Faenza, ha riportato traumi e lesioni, fortunatamente non di gravità tale da far temere per la sua vita. E' stato trasportato all'ospedale di Trento, dove è stato ricoverato. I tre compagni di cordata sono stati raggiunti da un'altra squadra di soccorritori, calatasi dall'alto ed accompagnati a valle. E' il secondo incidente in montagna che ha causato il ferimento di un escursionista del nostro territorio. Sabato una donna di Ravenna è stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata colpita dal distacco di un masso dalla parete rocciosa, mentre era impegnata in un'escursione sulla Majella, in Abruzzo.

Notizia da TrentoToday