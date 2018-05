Alte colonne di fumo nel cielo: incendio nella zona del Villaggio Anic

Attorno alle 18.30 di lunedì pomeriggio i Vigili del fuoco di Ravenna hanno iniziato a ricevere diverse chiamate che segnalavano la presenza di alte colonne di fumo nel cielo, visibili fin dalla periferia della città. Nella zona dei condomini tra via Mattei e via Lago Maggiore, in zona Villaggio Anic, probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta non completamente spento, ha preso fuoco un mucchio di piumini prodotti dai pioppi, che in questo periodo ricoprono prati e giardini. Le fiamme hanno poi intaccato una catasta di materiale vicino a un capannone adibito a magazzino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una squadra e la botte, che hanno spento le fiamme e bonificato la zona in breve tempo.