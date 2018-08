Alte colonne di fumo nero dalla nave al Porto: interviene la Capitaneria

Sabato mattina, intorno alle 13.30, la Capitaneria di Porto ha ricevuto diverse chiamate da parte di cittadini preoccupati che segnalavano la presenza di una nave, appena fuori dal Porto di Ravenna, dalla quale si stavano alzando grosse colonne di fumo nero. Il personale della Capitaneria si è precipitato sul posto e ha subito scongiurato il pericolo di un incendio: a bordo, infatti, non c'erano fiamme, mentre dall'apparato motore usciva molto fumo nero per via di un problema di combustione. La nave è stata messa in sicurezza fuori dal Porto e per ragioni di sicurezza non è stata fatta entrare, in attesa di ulteriori accertamenti che verranno svolti nei prossimi giorni.