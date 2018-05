Alternanza scuola-lavoro in Sapir: 15 studenti alla scoperta del Porto

Si è concluso giovedì mattina il percorso di alternanza scuola lavoro che ha visto, nel corrente anno scolastico, 15 studenti di quarta logistica dell’ITIS Nullo Baldini impegnati per tre settimane ciascuno al terminal Sapir di Darsena San Vitale e a Terminal Nord in via Baiona, nel porto di Ravenna. Giovedì, nella sede dell’Istituto, gli studenti hanno presentato, anche col supporto di elaborati multimediali, il resoconto della loro esperienza a famigliari, tutor scolastici e tutor aziendali, ritirando poi gli attestati dalle mani del Presidente di Sapir, Riccardo Sabadini.

“Il rapporto col Gruppo Sapir - commenta Fabio Iezzi, coordinatore del dipartimento di logistica dell’ITIS- si è rafforzato negli anni, sia come numero di studenti coinvolti sia come articolazione del percorso. I progetti di alternanza sono costruiti d’intesa tra docenti e tutor aziendali, in modo da raggiungere obiettivi coerenti col percorso scolastico”. Quest’anno la collaborazione tra il gruppo e l’indirizzo logistica si è estesa alle classi terze, con una diversa modalità che ha impegnato l'azienda a predisporre un pacchetto di una trentina di ore propedeutiche all’esperienza in azienda del quarto anno, offerte tramite lezioni e testimonianze in aula a tutti gli studenti.

“Il nostro gruppo - annota il Presidente Sabadini - è a fianco della scuola in tutti i cicli di istruzione; dalle visite al porto, che proponiamo fin dalla primaria, ai percorsi di alternanza con le superiori, ai progetti con l’Università. Pensiamo così di portare un contributo costruttivo agli studi e, non secondariamente, di avere aperto un valido canale di conoscenza tra la città e il suo porto”.