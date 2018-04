Alternanza scuola-lavoro: nasce un tavolo di confronto tra scuole e imprese

Nella seduta di martedì il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno sulla “Gestione e strutturazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro e valorizzazione dell’esperienza”, presentato dalla consigliera Mariella Mantovani, capogruppo di Articolo1 – Movimento democratico e progressista. Hanno votato a favore 20 consiglieri (gruppi di maggioranza), 6 contrari (La Pigna e Lega nord), 3 astenuti (CambieRà e gruppo misto). Sono intervenuti nel dibattito Rosanna Biondi (Lega nord), Marco Maiolini (gruppo misto), Marco Frati (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Learco Vittorio Tavoni (Lega nord), Samantha Gardin (Lega nord), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Veronica Verlicchi (La Pigna), Michele Casadio (Pd), Emanuele Panizza (gruppo misto), Samantha Tardi (CambieRà), Massimiliano Alberghini (Lega nord) e Fabio Sbaraglia (Pd).

"Siamo convinti che l’alternanza scuola-lavoro sia un importante passo in avanti per i nostri studenti, ma contemporaneamente ci preoccupano, tra le tante esperienze virtuose e positive messe in campo, alcune storture nelle quali abbiamo visto protagonisti anche molti studenti ravennati - commentano da Articolo 1- Movimento democratico e progressista - Ci siamo allora attivati per confrontarci con studenti, presidi, professori, rappresentanze delle imprese e di categoria costruendo un percorso che ci ha portato alla presentazione in consiglio comunale dell'ordine del giorno. Abbiamo proposto la costruzione di un tavolo presso il Comune di Ravenna con gli enti locali, le scuole, le imprese e i rappresentanti degli studenti per coordinare e promuovere quei progetti di alternanza veramente utili e formativi per gli studenti e per il nostro territorio, condividendo i buoni risultati, e permettendo il confronto tra i soggetti che dell’alternanza sono protagonisti. Un passo avanti decisivo per dare valore ad un percorso, l'alternanza, che se costruito correttamente contribuisce fortemente alla formazione di una cittadinanza attiva e consapevole e di una sana cultura del lavoro. Noi di Articolo Uno - Movimento Democratico e Progressista Ravenna abbiamo fatto nostra questa battaglia e siamo dalla parte dei tanti studenti che vorrebbero un'alternanza davvero utile".