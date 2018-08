Amara sorpresa per gli automobilisti: raid vandalico al parcheggio scambiatore di Marina

Raid vandalico nel parcheggio scambiatore di via Trieste per andare a Marina. La segnalazione è stata pubblicata sulla pagina Facebook "Ravenna Sos Chat - Aiutiamo le forze dell'ordine". Sono molte le auto con i finestrini spaccati. Molti automobilisti che avevano scelto il navetto per raggiungere il litorale hanno dovuto fare i conti col danneggiamento dei finestrini. Non si sa se è stata l'azione di uno o più vandali o di ladri intenzionati a portar via monete o accessori dell'abitacolo.