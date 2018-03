“Ambiente 2018”: presentato il ricco programma delle iniziative

Il calendario delle iniziative “Ambiente 2018” è, come sempre, molto intenso e partecipato. Sono infatti oltre 70 gli appuntamenti previsti, rivolti alle scuole, alle famiglie e alla cittadinanza che rendono visibile il contributo della città ai temi della sostenibilità ambientale attraverso sensibilizzazione, educazione, informazione. “Come per le trascorse edizioni, Ambiente 2018 - ha affermato l'assessore all'ambiente Gianandrea Baroncini - propone un calendario fitto di sollecitazioni e inviti a un impegno comune che, attraverso piccoli gesti quotidiani, sia in grado di costruire e porre in essere un’azione sociale, economica, educativa in grado di orientare le persone verso scelte lungimiranti a vantaggio proprio, dell’ambiente e della società. Per raggiungere l’obiettivo è importante l’attività educativa fin dalla più giovane età e quindi dalle scuole dell’infanzia. A Ravenna la sensibilità verso l’ambiente e i temi ecologici è comunque presente e diffusa”.

Il 6 marzo scorso, con le piantumazioni e le attività didattiche destinate ai più piccoli, ha preso avvio “Il Mese dell’Albero in Festa”, giunto alla trentunesima edizione. L'iniziativa, che, come sempre, vede l’attiva collaborazione delle associazioni venatorie e di altre associazioni del volontariato oltre che il sostegno di aziende da sempre sensibili ai temi ambientali, si protrarrà fino al 17 aprile; ad aderire all’appuntamento sono 45 scuole materne e 23 scuole primarie per un totale di circa 6mila bambini; quest’anno si registra una novità costituita dall’avvio di un laboratorio di piantumazione per adulti a cura di Eko club. Sette sono le giornate (6-8-13-15-20-22-27 marzo) dedicate alla piantumazione di nuovi alberi (circa 2.500) e quattro (5-10-12-17 aprile) quelle dedicate ai laboratori all’aperto.

Tra i progetti attivi nelle scuole si segnalano il concorso “Disegna e racconta l’ambiente”, le giornate ecologiche, il laboratorio didattico sul tartufo, la piantumazione legata ai “Fiumi Uniti per tutti” (sabato 7 aprile), il Laboratorio Ecorunning; per quanto riguarda il tema della gestione dei rifiuti, vi rientrano, tra gli altri, quelli denominati “Riciclandino e Scuola Riciclona” e “Le tue scarpe al centro”; per la mobilità sostenibile, sono sempre attivi il “Pedibus targato Ravenna” (cui partecipano le scuole primarie Torre, Randi, Mordani con un totale di 131 bambini iscritti) e “Un autobus per amico”; per il risparmio idrico è previsto il Concorso fotografico Lions sul’acqua (iscrizioni aperte fino al 10 aprile) mentre per il risparmio energetico si andrà “A scuola di energia” e sono altresì in calendario i progetti “Energeticamente sostenibili” e “FLAMINGO Lab”; tante le attività per la cura del verde con “La vetrina degli orti” e “Un nido al nido”; la lotta allo spreco si farà con “Alimentazione e spreco a scuola” e “Sprechetti in circolo”; per il tema ambiente e salute si tratterà il contrasto alla diffusione della zanzara tigre e “Conoscere, vivere, proteggere l’Alto Adriatico”.

Le scuole aderenti a tutte le iniziative, per l’anno scolastico in corso, sono 90, di ogni ordine e grado, per un totale di oltre 16mila studenti. Per quanto concerne i progetti per la cittadinanza si segnalano, tra i tanti, i numerosi e vari appuntamenti al Museo NatuRa e al Planetario (per le date si rimanda all’opuscolo allegato), i Laboratori al Centro Gioco Natura e Creatività - La Lucertola, gli appuntamenti in bicicletta (Sciame di biciclette (8 aprile), Pedalata della Liberazione (25 aprile), Bimbimbici (6 maggio), Giretto d’Italia (a settembre), Cicloraduno (dal 18 al 24 giugno), e poi ancora le Feste Amiche dell’Ambiente, il Citizen Science, la Sagra del tartufo di pineta (7 e 8 / 14 e 15 aprile), la Primavera in Bonsai (21 e 22 aprile), le Meraviglie segrete (12 e 13 maggio), la mostra micologica (27-28 ottobre).

Per ogni altra informazione: Multicentro CEAS R.A21 - Servizio Tutela Ambiente e Territorio - Comune di Ravenna - 0544/482266 e-mail: ceasra21@comune.ravenna.it