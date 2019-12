Amici a quattro zampe in Pediatria, per portare un sorriso ai piccoli pazienti

L'associazione onlus il "Sorriso di Giada" anche quest'anno è stata presente il giorno di Natale nel reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna , con l'esperto Mauro Franceschelli e la volontaria Chiara Tremamunno per portare sorrisi e allegria con gli amici a quattro zampe. Il progetto "Un Sorriso in Corsia" è partito nel 2017 e tuttora è in essere ogni sabato pomeriggio. Molte volontarie, inoltre, sono state impegnate durante il periodo natalizio presso il negozio "Maison du Monde" al Centro Commerciale Esp Di Ravenna, offrendo il servizio di confezionamento di pacchetti regalo. La piccola Giada si e' recata anche presso l'associazione Linea Rosa, case protette e case famiglia per portare dei piccoli doni con la speranza che questo Natale sia di buon auspicio per un futuro piu' roseo.