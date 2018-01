Amministrazione trasparente: potenziato il Sistema Informativo Territoriale

Il Comune di Cervia già da tempo si è dotato del Sistema Informativo Territoriale Sit, un programma con numerosi dati informativi che permette a chi si collega di avere una visione ampia del territorio e utile per numerose attività. L’amministrazione comunale di Cervia, proprio per offrire alla cittadinanza uno strumento capace di potere avvicinare sempre di più i cittadini alla pubblica amministrazione, ha voluto rendere il Sit ancora più informativo, utile e facile alla consultazione, creando una nuova veste più immediatamente intuibile. In particolare i contenuti sono stati suddivisi in macroaree tematiche e così sarà più agevole accedere all'area per la quale si è interessati ricercare le informazioni.

Il Sistema Informativo Territoriale è un sistema fondato su una banca di dati cartografici digitali aggiornata attraverso il quale vengono gestiste le informazioni territoriali, cioè tutte le notizie riferibili univocamente a un punto della superficie terrestre. Il Sit è la bussola per orientarsi nella conoscenza e nel governo del territorio per conoscerne le caratteristiche, i luoghi importanti, quelli necessari all'uso civico, dove trovare farmacie, scuole, cataloga gli alberghi e li suddivide per categorie, e molto altro ancora legato al turismo; indica strade, ponti e piste ciclabili e, non ultime, contiene tutte le informazioni legate alla protezione civile e ai sistemi di prevenzione e sicurezza. Il Sistema Informativo Territoriale è fondato su un archivio in continua evoluzione e sistematicamente aggiornato dagli uffici.

Con il Sit, Cervia anche in questo ambito si colloca fra i comuni e gli enti all’avanguardia nel garantire ai cittadini, imprese e professionisti, il massimo della trasparenza possibile sulle informazioni relative al territorio nella gestione, consultazione e lavorazione di informazioni cartografiche, ambientali, forestali, urbanistiche, economiche di settore. La nuova veste del programma più facile e intuibile nella consultazione è un ulteriore passo in avanti, al fine di agevolare tutti coloro che si occupano di pianificazione, gestione, promozione e tutela del territorio. Questo il link per accedere al Sit:

http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/sit-sistema-informativo-territoriale.html.