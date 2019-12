Amore senza fine: celebrate le coppie sposate da 50, 60 e 70 anni

Nella mattinata di sabato 7 dicembre nel Salone estense della Rocca di Lugo sono state celebrate le nozze d’oro, di diamante e di ferro delle coppie che hanno festeggiato nel 2019, rispettivamente, il 50esimo, il 60esimo e il 70esimo anniversario di nozze. La cerimonia è stata presieduta dal sindaco di Lugo, insieme con l’assessore al Decentramento e ai presidenti delle Consulte del territorio.

La cerimonia si è svolta in due turni, necessari per accogliere tutte le coppie delle Consulte di Lugo Centro, Lugo Sud, Lugo Est, Lugo Ovest, Lugo Nord-Ascensione, Bizzuno, Villa San Martino e Santa Maria in Fabriago. Chi non ha potuto partecipare alla cerimonia potrà ritirare la propria pergamena contattando la segreteria del sindaco (piazza Martiri 1, terzo piano - entrata ascensore in largo Relencini 1), telefono 054538411.