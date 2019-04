Ampliato il divieto di sosta in piazza Martiri della Libertà a Faenza

Sarà presto ampliato l’orario del divieto di sosta in piazza Martiri della Libertà a Faenza, per lasciare uno spazio maggiore alle operazioni di pulizia dell’area e alla rimozione dei rifiuti connessi all’attività del mercato ambulante. Il divieto di sosta, attualmente in vigore dalle 6.00 alle 14.00, sarà esteso di mezz’ora, fino alle 14.30. Nei giorni di martedì, giovedì e sabato il provvedimento riguarderà tutta l’area del parcheggio di piazza Martiri della Libertà, da via Manfredi al Palazzo del Podestà, mentre negli altri giorni feriali sarà limitato all’ultima parte del parcheggio, quella compresa da via Marescalchi al Palazzo del Podestà. Nei prossimi giorni saranno apportate le necessarie modifiche alla segnaletica per rendere quindi operativo il nuovo orario di divieto.