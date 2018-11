Anche a Cervia i Carabinieri celebrano la "Virgo Fidelis"

Mercoledì mattina i Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima hanno celebrato la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona delle Benemerita. Alla funzione, officiata da Don Pierre Laurent Cabantous nella Concattedrale di Santa Maria Assunta di Cervia, oltre ai Carabinieri in servizio e in congedo della Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima hanno partecipato anche le Autorità civili e militari, nonché tutti i cittadini che hanno voluto stringersi attorno all’Arma. Nel saluto pervenuto dal cappellano militare, Don Giuseppe Grigolon, “l’augurio più caro, unito alla preghiera per il vostro servizio per le care famiglie che vi accompagnano quotidianamente”. La ricorrenza si è conclusa con un momento conviviale al quale hanno partecipato le Autorità presenti ed i Carabinieri intervenuti con le loro famiglie.