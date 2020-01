Anche a Conselice parte la raccolta porta a porta dei rifiuti

Ai blocchi di partenza i servizi per aumentare la raccolta differenziata nel Comune di Conselice, che vedranno la modifica delle modalità di raccolta e una maggiore attenzione richiesta ai cittadini per i conferimenti dei rifiuti differenziati. La riorganizzazione del sistema di raccolta partirà dalla zona artigianale-industriale di Conselice, dove dal 10 febbraio 2020 sarà introdotto il porta a porta integrale, che prevede la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti.

L’Amministrazione Comunale e Hera hanno recapitato una lettera, rivolta alle 204 utenze coinvolte (89 attività e 115 famiglie) per informarle sugli obiettivi da conseguire e sulle novità di servizio introdotte. Per la consegna del materiale informativo e del kit per il porta a porta, tutor incaricati e formati da Hera si stanno recando in questi giorni presso tutte le utenze (abitazioni e attività): questi operatori sono dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Per essere certi che si tratti di un incaricato Hera è possibile chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.862.328 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti durante il sopralluogo di censimento, in cui gli operatori di Hera hanno definito con i titolari i contenitori più idonei alla raccolta, in base alle caratteristiche di ogni singola azienda.

Nel caso in cui non sia stato possibile fare la consegna a domicilio, si può ritirare il kit con il coupon di mancata consegna presso le stazioni ecologiche (centri di raccolta) di via Amendola a Conselice (aperta il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 12.30 alle 17.30, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalle 8.30 alle 17.30) e via Prov. Bastia 359 a Lavezzola, aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e giovedì dalle 12.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 17.30. Inoltre, sempre presso i centri di raccolta, è possibile ritirare gratuitamente la compostiera, per ridurre i rifiuti prodotti. La compostiera consente di trasformare il rifiuto organico in terriccio per migliorare la fertilità del terreno che si può quindi riutilizzare a Km0. L’utilizzo della compostiera o di una concimaia inoltre dà diritto a sconti significativi sulla bolletta Tari (per il 2019 5 euro o 10 euro rispettivamente per abitante/anno).