Anche a Fusignano debutta la carta d'identità elettronica

Anche a Fusignano è possibile richiedere la carta d’identità elettronica. La carta può essere richiesta, allo scadere del documento precedente, recandosi all’anagrafe negli orari di apertura o previo appuntamento. Il documento, a differenza di quello tradizionale, non viene rilasciato immediatamente, ma viene recapitato dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato tramite lettera raccomandata, e costa 22 euro.

La carta d’identità elettronica (Cie) è il documento di riconoscimento personale dotato di microchip che memorizza i dati del titolare tra cui la firma autografa e le impronte digitali. Sul retro della carta è inoltre riportato il codice fiscale come codice a barre. Inoltre, sulla carta d’identità elettronica il cittadino maggiorenne può indicare il consenso o il diniego alla donazione degli organi in caso di morte.

Per il rilascio occorre presentare: una foto formato tessera recente, su sfondo chiaro, con posa frontale, viso e occhi ben visibili; la carta d’identità scaduta o in scadenza; in caso di furto o smarrimento, la denuncia resa presso le autorità; il passaporto o documento di riconoscimento del paese di origine, nel caso di richiesta di prima carta d’identità per cittadini stranieri.

Per il rilascio ai minori di 18 anni è sempre necessaria, oltre alla loro presenza, che siano accompagnati da entrambi i genitori (oppure un solo genitore munito di atto di assenso e fotocopia del documento dell'altro genitore o unico genitore esercente se la patria potestà, o tutore munito di atto di nomina).

Il documento ha la stessa validità della carta d’identità cartacea (10 anni per i cittadini di età superiore ai 18 anni, 5 anni per i bambini tra 3 e 18 anni, 3 anni per i bambini di età inferiore ai 3 anni). In caso di cambio di residenza il documento non va cambiato. Per ulteriori informazioni o per richiedere un appuntamento, rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Fusignano in corso Emaldi 115, telefono 0545 955669, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.45, il sabato dalle 9 alle 12 e in inverno anche il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16.