Anche a Ravenna manifestanti in piazza contro il 5G: "Tecnologia che sarà estremamente invasiva"

"Per la prima volta anche a Ravenna si è svolto il flash mob cittadino organizzato dal comitato Stop5G Romagna - Tecnologie sostenibili, aderendo alla protesta internazionale del 6 giugno". A parlare è Silvia Arditi, referente Ravennate del Comitato Stop5G Romagna.



"La manifestazione si è svolta in piazza Kennedy con una lettura informativa e di sensibilizzazione su una tecnologia che sarà estremamente invasiva e onnipervadente e sulla quale non c'è, ad oggi, ufficiale contezza degli effetti sulla salute dell'uomo e del suo ambiente. Il comitato chiede a gran voce cautela, studi liberi e indipendenti sulla inequivocabile innocuitá della tecnologia 5G in rispetto al Principio di Precauzione al quale le istituzioni sono chiamate ad attenersi"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.