Anche a Ravenna un sit-in per chiedere la liberazione di Patrick Zaky

Anche a Ravenna Amnesty e studenti dell'università di Bologna del campus ravennate scendono in piazza per chiedere libertà per Patrick Zaky, lo studente iscritto a un master presso l'Università di Bologna e arrestato al suo rientro in Egitto. Il sit-in di protesta è stato fissato per giovedì 20 febbraio dalle 14.30 in piazza del Popolo.

"Le circostanze del suo arresto e delle prime ore della sua detenzione, così come riferite dal suoi avvocati, sembrano configurare gravissime violazioni dei diritti umani, così come gravissime sono le accuse che gli vengono mosse - spiegano gli organizzatori - E’ quindi necessario che Patrick Zaky venga liberato, che gli venga assicurata opportuna protezione e che possano essergli garantite tutte le tutele procedurali e giuridiche proprie dello stato di diritto. Tutte e tutti coloro che vogliono far sentire la loro voce, si uniscano a noi nel chiedere l'immediata scarcerazione di Patrick George Zaky".