Anche gli animali vanno in vacanza: spiaggia e città sempre più 'pet friendly'

Gli italiani sono sempre più affezionati ai loro amici a quattro zampe. Secondo l’indagine Eurispes del 2019, un terzo della popolazione vive con almeno un animale domestico – nella maggior parte dei casi si tratta di cani e di gatti – e il 76,8% dei proprietari li considera a tutti gli effetti membri della famiglia.

Un legame affettivo sempre più riconosciuto e diffuso, che trova riscontro anche in ambito turistico: sono sette milioni i "pet" che viaggiano ogni anno con la propria famiglia, secondo il rapporto Assalco del 2018, e quasi la metà dei proprietari (il 46%) ammette di scegliere destinazioni che possano accogliere anche gli animali. Non è un caso che questa tendenza abbia un impatto significativo anche sul numero di strutture ricettive che ospitano gli animali domestici, in crescita addirittura del 90% in alcune località della riviera romagnola.

E da quest’anno Cervia, con Milano Marittima e tutto il territorio comunale, può dirsi ufficialmente "Comune pet friendly". Il Comune di Cervia, imprese e Confesercenti hanno infatti unito le forze per rendere il territorio sempre più accogliente nei confronti di cittadini e turisti proprietari di animali. Negozi, bar e ristoranti, spiagge e hotel della zona sono sempre più attrezzati per ospitare gli amici a quattro zampe, anche grazie al contributo di Confesercenti e "Pet Village", azienda ravennate che ha investito in interventi per rendere l’intera località turistica pet friendly. Tra le facilitazioni messe in campo figurano i dispenser con sacchetti igienici dislocati sul lungomare e in centro, importanti interventi di sostegno al canile cittadino e il miglioramento delle aree di sgambamento presenti sul territorio. Le attività commerciali che aderiscono al progetto “Cervia Milano Marittima Pet Friendly con Inodorina” partecipano alla realizzazione del programma distribuendo a cittadini e turisti materiali promozionali e di supporto all’iniziativa, tra cui un kit di benvenuto per gli animali. Durante la stagione verranno organizzate tante iniziative, come le sfilate amatoriali per gli amici a quattro zampe e l’organizzazione di spazi di accoglienza pet friendly in occasione di eventi già inseriti in calendario.