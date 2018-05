Anche gli studenti tra i 700 volontari della 100 Chilometri del Passatore

A un giorno dallo start della 46esima edizione della 100 km del Passatore, i volontari sono già all’opera per consentire il regolare svolgimento dell’ultramaratona. Sono oltre 700 i volontari che prestano il loro servizio nell’arco di tempo che va dalla preparazione della gara sino alla sua conclusione, con la Firenze-Faenza che può contare anche sui ragazzi del Liceo Linguistico E. Torricelli di Faenza impegnati dal programma di alternanza scuola-lavoro. L'impiego dei ragazzi è previsto nei centri operativi, nella sede amministrativa, alla consegna dei Pacchi gara a Firenze, nei punti di ristoro e in piazza del Popolo per fornire assistenza agli atleti.

Per quanto riguarda la riuscita dell'Ultramaratona intitolata al 'Passatore', oltre che la partecipazione degli atleti, si rivela come sempre fondamentale l'organizzazione dell'Asd “100km del Passatore”, la quale coinvolge oltre 700 volontari, 23 punti di ristoro, 20 ambulanze lungo il percorso, 11 stazioni fisse attrezzate e gestite da medici, una decina di zone massaggi, 16 stazioni ricetrasmittenti fisse e mobili e numerosi interpreti. Durante lo svolgimento della corsa saranno assicurati assistenza medica e il servizio di pronto soccorso a tutti i partecipanti a Firenze, Saletta, Fiesole, Vetta le Croci, Polcanto, Faltona, Borgo San Lorenzo, Ronta, Razzuolo, Colla di Casaglia, Casaglia, Crespino, Marradi, Sant'Adriano, San Cassiano, Strada Casale, Fognano, Brisighella, Errano e Faenza. Il servizio sanitario verrà garantito da Cri Faenza e dal Coordinamento delle Misericordie dell'Area Fiorentina, oltre all’Astrea Medical Center di Faenza.