Anche il ballerino James Pett alla scuola di danza estiva Ida Campus

Ci sarà anche James Pett tra i docenti della Scuola estiva di danza "Ida Campus 2019" (dal 12 al 16 luglio). Ballerino professionalmente da 8 anni, James si è formato al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra per poi intraprendere una serie di tournée nazionali e internazionali con la Richard Alston Dance Company e, in seguito, con la Wayne McGregor Company. Profondamente affascinato dal mistero che avvolge l’animo umano, il danzautore inglese mostra una spiccata capacità di proporre performance in grado di sprigionare un forte sentimento interno.

James Pett si aggiunge alla schiera di professionisti di fama internazionale che hanno già confermato la loro presenza al campus 2019. Tra gli ospiti più attesi allo stage, che ha anche validità di aggiornamento tecnico ai fini del riconoscimento del diploma di insegnante e del conseguimento del tesserino tecnico ASI/CONI, ci saranno il fondatore del Metodo Garuda James D’Silva, con una serie di incontri di Garuda per la danza, il celebre ballerino e coreografo americano Bill Goodson, l’hip hopper irlandese di origini nigeriane Jay Asolo e il noto ballerino tv Kledi Kadiu.

A Campus 2019 saranno presenti anche docenti Ida come Virgilio Pitzalis, Roberta Broglia, Loreta Alexandrescu, Emanuela Tagliavia, Kristian Cellini, Matteo Addino, Massimiliano Scardacchi, Sara Tisselli, Massimiliano Nardi, Elisa Di Maio, Elia Del Nin, lenja Rossi e Daniele Baldi. Inoltre, per chi non potesse partecipare al campus 2019 è data comunque la possibilità di conoscere e fare lezione con James Pett domenica 28 aprile nelle storiche aule del Centro Studi La Torre di Ravenna, nel workshop di danza contemporanea tenuto dallo stesso Pett e dal suo collega e amico Travis S C-Knight. I due giovani professionisti, forti delle esperienze lavorative con la famosa compagnia londinese Wayne McGregor Company, intraprenderanno un ‘viaggio’ alla ricerca di un nuovo modo di esprimere il proprio io interiore.