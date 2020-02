Anche il Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna ricorda Fabrizio Matteucci

Non è stata la solita festa. C'era un velo di malinconia sul Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna. In molti hanno voluto rendere omaggio a loro modo all'ex sindaco Fabrizio Matteucci, scomparso domenica mattina a seguito di un improvviso malore. La festa ha comunque abbracciato il cuore della città, con i carri delle parrocchie sfilano da via di Roma e attorno ai Giardini Pubblici portando festa e allegria. "Il mondo che vorrei" è stato il tema della sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati che ha portato le parrocchie ravennati con decine e decine di bambini a illuminare e vivacizzare il centro ravennate. Domenica 23 febbraio la sfilata giunge invece a Lido Adriano.

Parrocchie, carri e gruppi mascherati

S. Biagio: Il mondo che vorrei… un mare più pulito

S. Lorenzo in Cesarea: Il mondo che vorrei tra cuori e colori

SS. Redentore – S. G. Operaio: Costruiamo il futuro

S. Maria in Porto: Un mondo in musica

Fosso Ghiaia: Un mondo puffoso

Porto Fuori: Dolce come una festa di compleanno

Lido Adriano: Il giramondo

Santa Teresa: Il mondo delle api

Cittàttiva: Non tutti gli eroi indossano una maschera

Porto Corsini: UniAMOci

Piangipane: La bellezza dell’arte: un museo a cielo aperto

Marina di Ravenna: Il mondo che vorrei… te lo sogni

San Rocco: inocchio: quando i desideri diventano realtà

Campiano- S.P.in Campiano: Il mondo della tradizione: evviva la Romagna evviva!!

S. Vittore: Dalla spiga al pane un mondo senza fame

Foto di Massimo Argnani