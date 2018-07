Anche Kledi tra gli insegnanti dello stage estivo di danza 'Campus summer school'

Torna dal 13 al 18 luglio Campus Summer School, lo stage estivo di danza che accoglie circa trecento allievi provenienti da tutta Italia e non solo, confermandosi un caleidoscopio di occasioni formative, con uno stage aperto a tutti, lezioni riservate agli Under 12 e seminari mirati per insegnanti.

L’appuntamento è tutti i giorni da mattina a sera nelle sale del Centro Studi ‘La Torre’ di Ravenna, dove sarà possibile provare tutti gli stili della danza, dal Classico al Modern, fino al Contemporaneo e al Release Floorwork, senza tralasciare i vari stili dell'hip hop: RawHiphop, Krump, New Jack Swing e il Breaking. Tra i numerosi docenti della sedicesima edizione, da annotare per il modern il ritorno di Kledi Kadiu, noto ballerino televisivo e insegnante di “Amici”, che porterà le sue coinvolgenti coreografie; Roberta Fontana, insegnante di fama internazionale, con il suo stile che esalta la dinamica, la tecnica e l’espressione; Virgilio Pitzalis, insegnante di lunga esperienza formatosi tra gli Usa e l’Italia; la prima volta di Kristian Cellini che ha curato coreografie per artisti del calibro dell’étoile Giuseppe Picone, Vasco Rossi, Andrea Bocelli e Renato Zero. Fanno il loro debutto a Campus anche Alessio Barbarossa e Valentino Porcu, direttori artistici della compagnia Barbarossa Danza. Per il classico, da non perdere le lezioni di Loreta Alexandrescu e Massimiliano Scardacchi, mentre per il contemporaneo quelle di Carla Rizzu.

Come è ormai consuetudine, una sala è riservata ai più piccoli, Under 12, che avranno classi a loro riservate e workshop. Oltre al Classico, Modern e Hip hop, una novità dell’edizione 2018 sono le lezioni di Propedeutica al breaking e Pre-Acro tenute da due interpreti del musical “Notre-Dame de Paris”: B Boy Salo e Andrea Neyroz. I seminari di Campus sono stati studiati appositamente sulle esigenze degli insegnanti e dei ballerini professionisti, spaziando dallo Yoga per la danza alla Contact Improvisation, dalla Composizione Coreografica alla Ricerca del movimento e fino alla Mobilità Articolare e Flessibilità Muscolare.