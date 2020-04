Anche la biblioteca di Cotignola consegna libri a domicilio

Da giovedì 7 maggio anche la biblioteca “Luigi Varoli” di Cotignola inizierà la consegna a domicilio dei propri libri. Gli utenti della biblioteca potranno verificare i libri disponibili sul sito scoprirete.bibliotecheromagna.it, restringendo il campo di ricerca sulla biblioteca di Cotignola: è previsto un massimo di tre libri per nucleo familiare, per un periodo di prestito di 30 giorni.

I volumi saranno consegnati unicamente nel territorio comunale di Cotignola. Le richieste devono pervenire in biblioteca entro il mercoledì mattina, per poter dare ai dipendenti comunali il tempo necessario di evadere le domande; il giovedì pomeriggio il personale effettuerà le consegne. La restituzione dei volumi sarà a carico dell’utente utilizzando l’apposito contenitore posto sotto il portico della biblioteca. Chi non dispone di un computer o non è iscritto alla biblioteca, può contattare la biblioteca per iscriversi al servizio e prenotare i libri. Non sussistono le condizioni per la consegna dei libri a soggetti in quarantena domiciliare. Per prenotare un libro e per ulteriori informazioni, chiamare lo 0545 908874 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30), o inviare una email a varoli@sbn.provincia.ra.it.

“Oramai è indispensabile ripensare e rivedere l’organizzazione di molti servizi - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Federico Settembrini - le biblioteche sono importanti istituzioni culturali che devono ritornare al servizio del cittadino, ci è sembrato quindi doveroso trovare una alternativa che, almeno in parte, possa riempire i vuoti che la pandemia ha creato”.