Anche la Contesa Estense si arrende: annullato il Palio 2020

"Abbiamo sperato fino all’ultimo, ma oggi dobbiamo arrenderci alla triste realtà che tutti stiamo vivendo", atraverso queste parole gli organizzatori della Contesa Estense di Lugo comunicano ufficialmente l’impossibilità di poter svolgere nel mese di maggio il Palio 2020.

Il Coronavirus dunque costringe all'annullamento un'altra importante manifestazione del territorio romagnolo. La Contesa Estense, i Rioni e le Contrade danno appuntamento a tutti al maggio del 2021 per poter assistere all'amato Palio.

"Stiamo valutando con l’Amministrazione comunale la possibilità di organizzare un evento appena le disposizioni in merito all’emergenza sanitaria e le condizioni in materia di tutela della salute pubblica lo rendano possibile", aggiungono gli organizzatori della Contesa Estense.