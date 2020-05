Anche Ravenna Jazz si arrende: si cercheranno nuove date per i concerti annullati

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, che ha proroga sino al 17 maggio compreso la sospensione già in corso di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura su tutto il territorio nazionale, tutti i concerti del festival Crossroads previsti in tale periodo non si svolgeranno. Vengono di conseguenza cancellate tutte le date del festival Ravenna Jazz, che avrebbe dovuto tenersi dal 7 al 16 maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto possibile, Crossroads e Ravenna Jazz cercheranno di recuperare entro l’anno i concerti annullati. Tanti gli appuntamenti in programma sui palchi ravennati in compagnia di artisti di grande calibro: Sarah McKenzie (giovedì 7 maggio), Barbara Casini e Alessandro Scala Bossa Mossa Quartet (venerdì 8 maggio), Pat Metheny (sabato 9 maggio), Italian Jazz Orchestra con Petra Magoni e Paolo Fresu (domenica 10 maggio), “Pazzi di Jazz” Young Project con Enrico Rava, Tommaso Vittorini, Mauro Ottolini & Alien Dee (lunedì 11 maggio), Shai Maestro Trio (martedì 12 maggio), Julian Lage Trio (mercoledì 13 maggio), Jazzmeia Horn (giovedì 14 maggio), Derek Brown (venerdì 15 maggio) e Ghost-Note (sabato 16 maggio).