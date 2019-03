Anche Russi al corteo in ricordo delle vittime delle mafie

Anche il Comune di Russi aderisce alla 24esima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall’associazione Libera in tutta Italia e diffusa anche in Europa e in America Latina.

Giovedì 21 marzo il Sindaco Sergio Retini e la Vicesindaca Laura Errani parteciperanno infatti al Corteo commemorativo organizzato a Ravenna che prenderà il via alle ore 9.30 da piazza del Popolo (punto di raccolta) per arrivare alle ore 11 ai Giardini Pubblici dove seguiranno i saluti istituzionali, le testimonianze di famigliari di vittime innocenti delle mafie e la lettura dei nomi delle vittime. Un’ora più tardi, alle ore 12, il discorso di Don Luigi Ciotti in diretta streaming da Padova. Nel pomeriggio, sempre a Ravenna, sono previsti laboratori di approfondimento sulle tematiche della giornata.