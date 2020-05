Anche San Pietro in Vincoli finalmente avrà una stazione ecologica

San Pietro in Vincoli avrà la stazione ecologica. Il gruppo Hera ha infatti recentemente acquistato, attraverso una procedura fallimentare presso il tribunale di Ravenna, un terreno idoneo, precedentemente di proprietà di Stepra, nell’area artigianale adiacente a via Rustica. Nel frattempo Hera aveva comunque cominciato ad elaborare il progetto di realizzazione della stazione ecologica e quindi si stima che i lavori potranno partire abbastanza rapidamente, con la previsione di inaugurare la struttura la prossima primavera.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco Michele de Pascale – perché per i cittadini di San Pietro in Vincoli e delle limitrofe località delle Ville Unite, densamente abitate, la mancanza della stazione ecologica era un problema molto sentito, che li costringeva ad andare fino a Roncalceci. Si trattava addirittura di una delle priorità indicate dai consigli territoriali. Finora non eravamo riusciti a concretizzarla perché non c’era un terreno idoneo disponibile ma adesso questo ostacolo è stato finalmente superato”. In merito il consiglio comunale aveva approvato una mozione all’unanimità.