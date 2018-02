Anche una pasticcera ravennate tra i neo-diplomati alla scuola di Alma

Sono 34, di cui 27 ragazze, i neo-professionisti di pasticceria diplomati da Alma - la scuola internazionale di cucina italiana, al termine di un percorso di studio della durata di sette mesi. Ora per i ragazzi, che hanno frequentato la 27esima edizione del Corso Superiore di Pasticceria, è il momento di affrontare il mondo del lavoro, ritagliandosi uno spazio in un settore che Confartigianato e Osservatorio Sigep fotografano come vitale: in Italia le imprese artigiane specializzate nella pasticceria sono 43.063 e gli addetti al settore sono oltre 155.000 (dati dicembre 2017). Tra i neo-pasticceri c'è anche Elisabetta Scala, 20enne di Castel Bolognese, che si è diplomata Pasticciere Professionista insieme ad altri 33 ragazzi provenienti da tutta Italia.