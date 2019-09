Ancora disservizi sugli scuolabus: "Il sindaco, se c'è, batta un colpo"

Ancora problemi al trasporto pubblico scolastico nel ravennate. A segnalarli è nuovamente la lista civica La Pigna: "L’assessore all’Istruzione Ouidad Bakkali aveva rassicurato bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie che i disservizi registrati in questi primi giorni di scuola sugli scuolabus erano solo casi sporadici e sopratutto non si sarebbero ripetuti grazie a un sedicente “Piano Operativo" - commenta la capogruppo Veronica Verlicchi - Invece abbiamo ricevuto altre segnalazioni da famiglie letteralmente esasperate che denunciano come i gravi disservizi continuino, in barba all’applicazione del piano operativo. Anche giovedì, infatti, una delle linee dello scuolabus non ha effettuato il servizio previsto, lasciando a piedi alcuni ragazzi delle medie. Venerdì i ragazzi delle scuole medie di San Pietro in Campiano sono usciti a mezzogiorno e lo scuolabus, anziché seguire il percorso ufficiale, ha fatto una deviazione non prevista per San Pietro in Vincoli, causando un ritardo di ben 20 minuti. I ragazzi delle medie di San Pietro in Campiano, secondo quanto riportato dalle famiglie, anche per tutta la prossima settimana usciranno da scuola ‪alle 12‬ e si presuppone che il mirabolante piano operativo produrrà nuovi disastrosi disservizi".

"Forse alla Bakkali, e di conseguenza al sindaco de Pascale, non é chiaro quali disagi e quali preoccupazioni provochi a una famiglia che, per esigenze organizzative, deve per forza fare affidamento su un servizio di scuolabus che non funziona come dovrebbe, che lascia vagare i propri figli per ore e che arriva addirittura a non prelevarli - continua la consigliera d'opposiione - Davanti a questo disastro e all’inqualificabile atteggiamento dell'assessore, cosa aspetta il sindaco a intervenire sollevandola dall’incarico e costringendo il gestore del servizio a porre immediatamente rimedio per garantire, fin da subito, il servizio e la tranquillità a studenti e famiglie? Martedì in Consiglio comunale si discute il nostro question time su questo problema: sarà davvero interessante verificare se assessore e sindaco continueranno a negare l’evidenza, così come le scuse a tutte le persone coinvolte".