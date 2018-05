Ancora droga e spaccio al parco: "Situazione invivibile da anni"

Dopo l'arresto di due pusher avvenuto martedì pomeriggio nel parco di via Capodistria, il gruppo consigliare La Pigna torna a chiedere maggiore sicurezza nell'area. "Il parco, che confina con una scuola dell'infanzia, è oggetto ormai da diversi mesi di attenzione da parte delle forze dell’ordine", spiega la capogruppo Veronica Verlicchi, che gia a ottobre aveva posto all'attenzione dell'amministrazione la situazione del parco pubblico.

L'area, secondo la consigliera d'opposizione, "viene stabilmente utilizzata come luogo di bivacco oltre che di spaccio di droga e consumo di alcool, inibendone così la fruizione da parte dei residenti che lamentano da anni lo stato di abbandono del parco da parte del Comune di e il suo continuo degrado". Nel question time depositato, La Pigna chiede "quali iniziative il sindaco e la giunta intendano adottare affinchè il parco torni a essere fruibile dai bambini, dalle famiglie e da tutti i residenti del quartiere; quali interventi intenda porre in essere la Polizia Municipale per contrastare il degrado di tale parco".