Ancora ladri in pieno giorno: con un flessibile portano via la cassaforte

“Un furto è avvenuto lunedì nel quartiere Stadio di Ravenna. Verso le 10,30 in un condominio di via Cassino al terzo piano, sono riusciti ad entrare dei ladri dalla porta blindata, parrebbe infatti abbiano usato il flessibile riuscendo così a portare via la cassaforte e mettendo a soqquadro l’appartamento, poi sembrerebbe siano fuggiti a bordo di un’utilitaria. L'episodio è stato denunciato regolarmente alle autorità”: la segnalazione arriva dal Popolo della Famiglia, che torna a chiedere più controllo e sicurezza per "una zona di Ravenna oramai strategica e fondamentale per la città, ma che a causa della crescente delinquenza è percepita sempre più come poco sicura”, spiega il referente del partito politico Marcello Faustino.