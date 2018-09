Ancora lavori sull'E45: chiusi alcuni tratti di strada

Per consentire il proseguo dei lavori di manutenzione della pavimentazione stradale sulla strada statale 3 bis ‘Tiberina’ (Itinerario E45 – E55), permarrà la chiusura al traffico su alcuni tratti della carreggiata in direzione Roma, all’interno dei territori comunali Ravenna e Cesena.

In particolare, sono state prorogate fino al 15 novembre le limitazioni nei tratti tra il km 226,000 e il km 228,550 e tra il km 245,000 e il km 249,500. Nei tratti interessati dai lavori la circolazione verrà deviata sulla carreggiata opposta (direzione Ravenna), allestita a doppio senso di circolazione. I lavori rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016, per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro che prevede - oltre al risanamento della pavimentazione - l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, il risanamento strutturale dei viadotti, l’adeguamento degli impianti tecnologici e altri importanti interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione.