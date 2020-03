Ancora tanti 'furbetti' in giro: "Se necessario introdurremo ulteriori restrizioni"

"Purtroppo, nonostante la drammaticità della situazione sia sotto gli occhi di tutti, ci sono ancora persone che si affannano a cercare futili pretesti per aggirare le regole quando invece esistono mille valide ragioni per rispettarle". Così il vicesindaco con delega alla sicurezza e alla Polizia municipale Eugenio Fusignani a proposito di chi, ancora oggi, non rispetta adeguatamente le norme per il contenimento e il contrasto della diffusione del Coronavirus.

"Basterebbe il buon senso – aggiunge Fusignani - per mettere in pratica la sola e unica regola che è necessario applicare: ‘Stare in casa’. Molti questo buon senso ce l’hanno. Altri invece no, e il loro comportamento scorretto è pregiudizievole della sicurezza e della salute dell’intera comunità. Per questo motivo è stato necessario introdurre ulteriori restrizioni oltre a quelle già messe in campo e per questo motivo siamo pronti, se servirà, a introdurne altre. I controlli delle forze dell’ordine e di polizia e delle polizie locali si susseguono senza sosta in tutto il territorio comunale e provinciale, concentrandosi maggiormente nei luoghi dove è più probabile che si possano verificare concentrazioni di persone. In questa difficilissima situazione il mio pensiero e il mio ringraziamento non può che andare - oltre a tutto il personale sanitario in servizio nell’ospedale di Ravenna e in quelli di tutta la provincia, alle forze dell’ordine e di polizia e alle nostre polizie locali impegnate nei controlli – ai medici di famiglia, al prefetto Enrico Caterino e alla Prefettura, per l’imponente lavoro di coordinamento di tutte le energie in campo per contrastare la diffusione di questo terribile virus".