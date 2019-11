Ancora treni 'tagliati' con i nuovi orari, l'assessore irato: "Ipotesi non concordata"

Ancora problemi e disagi per i pendolari del ravennate. Nei giorni scorsi, infatti, Trenitalia ha caricato sul proprio sito i nuovi orari, in vigore dal prossimo 15 dicembre. E, nei nuovi orari, sembrerebbe che sia stato effettuato il taglio della fermata di Faenza per sei Frecciargento, molto utilizzati dai pendolari.

L'assessore

"Ho appena parlato con l’Amministratore Delegato di Trenitalia Orazio Iacono - spiega l'assessore regionale ai trasporti Raffaele Donini - Gli ho rappresentato la necessità di ripristinare tutte le fermate che sarebbero state tolte nel prossimo orario di dicembre 2019. La Regione Emilia Romagna non aveva concordato tale ipotesi di riorganizzazione del servizio! Seppur trattasi di “servizi a mercato”, la Regione da anni si impegna economicamente per garantirne l’accesso a migliaia di pendolari lungo tutta la dorsale centrale. Ho ricevuto la garanzia che nei prossimi giorni Trenitalia comunicherà ufficialmente il nuovo orario di dicembre con il ripristino di tutte le fermate".

Movimento 5 stelle

“Già nei mesi scorsi, a causa della sostituzione di molti collegamenti effettuati con treni Frecciabianca con altri Frecciargento (meno capienti e più costosi), molti pendolari si sono dovuti spostare su treni regionali sempre più affollati e inadeguati per frequenza e capienza alle esigenze derivanti dal taglio del servizio a media-lunga percorrenza delle principali fermate in Romagna – spiega Andrea Bertani, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle – Adesso questa nuova scelta di Trenitalia, che fa seguito a quella sulla soppressione di alcune fermate lo scorso anno, è semplicemente inaccettabile e avrà evidenti e gravissime ripercussioni su tutto il servizio regionale, obbligando i pendolari a far ricorso all’auto per spostarsi con le ripercussioni sul traffico e la qualità dell’aria che tutti noi conosciamo. In più nutriamo molti dubbi rispetto alla possibilità per gli utenti abbonati ad utilizzare anche nel prossimo anno i collegamenti Frecciargento alle stesse condizioni dei Frecciabianca”. Per questo il Movimento 5 Stelle ha presentato una risoluzione per impegnare la Regione di richiedere al più presto un incontro con Trenitalia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli Enti Locali e le associazioni degli utenti per definire congiuntamente il quadro dei servizi da assicurare e di recedere immediatamente dalle modifiche introdotto con il nuovo orario invernale. “Trenitalia inoltre – conclude Bertani – dovrebbe comunicare anticipatamente alla Regione le modifiche e le variazioni di treni e fermate sulla circolazione nazionale che hanno conseguenze su quella regionale”.

Trenitalia

"Occorre evidenziare che l’assenza dai sistemi informatici dal 15 dicembre di Frecce e altre corse ferroviarie che sono presenti nell’attuale orario non equivale a una loro cancellazione - precisano invece da Trenitalia - I treni mancanti saranno infatti inseriti nei canali commerciali di Trenitalia progressivamente non appena terminata la definizione delle loro tracce orarie con Rfi, gestore dell’infrastruttura. Si tratta di una complessa operazione di definizione degli orari di sosta, partenza, arrivo e transito di oltre 8mila corse internazionali, nazionali, regionali e cargo nelle stazioni, nelle fermate e lungo l’intera rete ferroviaria italiana. Nell’occasione si stanno anche introducendo alcune modifiche di orario finalizzate a migliorare puntualità e regolarità dei servizi, il che rende l’intera operazione ancora più delicata e importante".