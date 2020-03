Ancora troppe persone in giro: raffica di denunce della Polizia locale

Oltre alla famiglia trovata nel parco pubblico di via Aniene, altre tre persone sono state denunciate mercoledì dalla Polizia locale di Ravenna per inosservanza delle norme per il contenimento del Coronavirus. Un uomo di nazionalità pakistana e residente ad Argenta è stato trovato, intorno alle 11, lungo viale Farini: l'uomo non ha saputo giustificare il suo spostamento. Stessa cosa per una donna brasiliana, residente ad Alfonsine, beccata sullo stesso viale Farini intorno alle 11.40. Infine, denunciato anche un uomo residente a Castel Bolognese scoperto dagli agenti intorno alle 12.25 su viale Randi.

