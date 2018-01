Insegnare l'italiano in Australia: un progetto di scambi culturali

Per i giovani dai 20 ai 30 anni che desiderano compiere un’esperienza di lavoro in Australia in ambiente scolastico, il programma Teacher Assistant Australia di Wep - l’organizzazione internazionale di scambi culturali e linguistici nel mondo – potrebbe essere la risposta. Il progetto, della durata massima di 11 mesi, permette di insegnare l’italiano nelle scuole australiane, affiancando i professori delle scuole elementari, medie e superiori.

Questa formula rientra nel programma School Language Assistant, promosso e regolamentato dal Governo Federale Australiano. È possibile iscriversi in qualsiasi momento, tenendo conto che la durata del programma varia in base al periodo dell’anno (ad esempio, arrivo ad aprile/maggio: durata da 2 a 5 mesi). Un modo alternativo per i giovani che desiderano perfezionare l’inglese, scoprendo cultura e società di un Paese che continua ad affascinare generazioni di ragazzi.